VISITE DE « LA MINE AU BOIS D’ARGENT » Lieu-dit la Planche Vialas, 29 août 2023, Vialas.

Vialas,Lozère

Découvrez un site magique, étonnant, envoûtant !

Visite guidée de l’ancienne mine et usine d’argent de Vialas, avec une guide locale, diplômée et passionnée. Au fond d’une vallée sauvage des Cévennes, enfouie sous le lierre, une vieille usine de pie….

2023-08-29 fin : 2023-08-29 . EUR.

Lieu-dit la Planche

Vialas 48220 Lozère Occitanie



Discover a magical, astonishing and enchanting site!

Take a guided tour of the old Vialas silver mine and factory, with a local, qualified and enthusiastic guide. At the bottom of a wild Cévennes valley, buried under ivy, an old silver…

Descubra un lugar mágico, sorprendente y encantador

Haga una visita guiada a la antigua mina y fábrica de plata de Vialas, con un guía local cualificado. En el fondo de un valle salvaje de las Cevenas, enterrada bajo la hiedra, una antigua…

Entdecken Sie einen magischen, erstaunlichen und bezaubernden Ort!

Geführte Tour durch die ehemalige Silbermine und -fabrik von Vialas mit einer einheimischen, diplomierten und leidenschaftlichen Führerin. Am Ende eines wilden Tals in den Cevennen, unter Efeu begraben, befindet sich eine alte Pie…

Mise à jour le 2023-08-28 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère