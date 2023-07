INITIATION À LA PÊCHE AU COUP AU LAC DE VILLEFORT Lieu dit La Plage Villefort, 18 juillet 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Découvrez la pêche en Lozère, ses poissons et ses milieux aquatiques préservés !

Initiez vous à la pêche au coup en lac sur le lac de Villefort.

Animation tout public, à partir de 7 ans.

Plusieurs dates les mardis et jeudis en juillet et août.

20€ p….

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. EUR.

Lieu dit La Plage

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Discover fishing in Lozère, its fish and preserved aquatic environments!

Try your hand at lake fishing on Lac de Villefort.

Open to all, ages 7 and up.

Several dates on Tuesdays and Thursdays in July and August.

20? p…

Descubra la pesca en Lozère, sus peces y sus entornos acuáticos preservados

Pruebe la pesca lacustre en el lago de Villefort.

Actividades para todas las edades, a partir de 7 años.

Varias citas los martes y jueves de julio y agosto.

20? p…

Entdecken Sie das Angeln in der Lozère, seine Fische und seine geschützten Wasserumgebungen!

Lernen Sie das Angeln im See auf dem See von Villefort kennen.

Animation für alle Altersgruppen ab 7 Jahren.

Mehrere Termine dienstags und donnerstags im Juli und August.

20? p…

