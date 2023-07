A la rencontre des producteurs : Des Racines pour demain Lieu-dit La Petite Veyssière Pageas, 4 août 2023, Pageas.

Pageas,Haute-Vienne

Venez rencontrer Claire, la propriétaire de la pépinière Des Racines pour Demain : profitez de cet instant d’échange pour découvrir les différentes facettes de son activité et laissez-vous conter quelques jolies leçons de vie du monde végétal ! Réservation obligatoire..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 11:00:00. .

Lieu-dit La Petite Veyssière

Pageas 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet Claire, the owner of the Des Racines pour Demain nursery: take advantage of this moment of exchange to discover the different facets of her business and let her tell you a few pretty life lessons from the plant world! Reservations required.

Venga a conocer a Claire, la propietaria del vivero Des Racines pour Demain: aproveche esta oportunidad para hablar con ella sobre las diferentes facetas de su negocio y deje que le cuente algunas bonitas lecciones de vida del mundo de las plantas Imprescindible reservar.

Treffen Sie Claire, die Besitzerin der Baumschule Des Racines pour Demain: Nutzen Sie diesen Moment des Austauschs, um die verschiedenen Facetten ihrer Tätigkeit zu entdecken und lassen Sie sich einige hübsche Lebensweisheiten aus der Pflanzenwelt erzählen! Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus