Brocante de Noël spéciale chasse Lieu-dit La Petite Mivoie Nogent-sur-Vernisson Catégories d’Évènement: Loiret

Nogent-sur-vernisson Brocante de Noël spéciale chasse Lieu-dit La Petite Mivoie Nogent-sur-Vernisson, 8 décembre 2023, Nogent-sur-Vernisson. Nogent-sur-Vernisson,Loiret Brocante de Noël spéciale chasse.

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Lieu-dit La Petite Mivoie

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire



Special hunting Christmas flea market Mercadillo navideño para cazadores Weihnachtsflohmarkt speziell für die Jagd Mise à jour le 2023-09-28 par OT GATINAIS SUD Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Nogent-sur-vernisson Autres Lieu Lieu-dit La Petite Mivoie Adresse Lieu-dit La Petite Mivoie Ville Nogent-sur-Vernisson Departement Loiret Lieu Ville Lieu-dit La Petite Mivoie Nogent-sur-Vernisson latitude longitude 47.8494;2.71625

Lieu-dit La Petite Mivoie Nogent-sur-Vernisson Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/