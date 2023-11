Expo vente de minéraux-litho au Parc Tellure Lieu-dit La Petite Lièpvre Sainte-Marie-aux-Mines, 6 avril 2024, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

Découvrez la 7ème exposition-vente de minéraux au Parc Tellure du 16 au 17 Septembre 2023.

Présence d’environ 25 exposants proposant des minéraux, bijoux, décos….

2024-04-06 fin : 2024-04-07 18:00:00. 0 EUR.

Lieu-dit La Petite Lièpvre

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



Discover the 7th mineral exhibition and sale at Tellure Park from September 16 to 17, 2023.

Presence of about 25 exhibitors proposing minerals, jewels, decorations…

Descubra la 7ª exposición y venta de minerales en el parque Tellure del 16 al 17 de septiembre de 2023.

Aproximadamente 25 expositores estarán presentes, ofreciendo minerales, joyas, decoraciones…

Entdecken Sie die 7. Mineralienverkaufsausstellung im Tellure Park vom 16. bis 17. September 2023.

Rund 25 Aussteller bieten Mineralien, Schmuck, Dekoartikel, … an.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du Val d’Argent