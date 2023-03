Journée européennes des métiers d’art – Asteri Atelier de l’artiste Verrier Evy Cohen à La Perrière Lieu-dit La Petite Grange, 27 mars 2023, Belforêt-en-Perche .

Journée européennes des métiers d’art – Asteri Atelier de l’artiste Verrier Evy Cohen à La Perrière

2023-03-27 – 2023-03-31

Pour cette édition, j’ai le plaisir de vous accueillir dans mon atelier situé à 200 m de la place du village de La Perrière – un des plus beaux village du Perche ! (parking sur place)

Je capture des fragments de vie, des instantanés intemporels qui, isolés, perdent leur réalité. Ainsi je crée des sculptures en verre, dans lesquels j’incorpore par fusion ces images photographiques. Pour moi, le verre est un exhausteur d’émotions, un matériau sensuel qui invite le « touché « .

Je vous présenterai les matériaux, outils, fours et savoir-faire qui sont au coeur des créations en verre. Explication de la technique du « fusing », déjà utilisée en Mésopotamie il y a plus de 3000 ans pour la fabrication d’objets en verre. Démonstrations des étapes de création.

Vous pourrez aussi profiter pour visiter 2 autres lieux d’artisans d’art dans le village qui participent à ces journées.

asteri@evycohen.com +33 7 86 46 91 41 https://evycohen.com/

