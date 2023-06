FESTIVAL DE THÉÂTRE PARC EN CIEL Lieu-dit La Petite Fournerie Mouzeil, 3 juin 2023, Mouzeil.

Mouzeil,Loire-Atlantique

Pour célébrer le retour des beaux jours, l’association C’Osmose vous invite à sa toute nouvelle édition de rencontres théâtrales et musicales..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 23:00:00.

Lieu-dit La Petite Fournerie Parc de sculptures monumentales

Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



To celebrate the return of the beautiful days, the association C’Osmose invites you to its new edition of theatrical and musical meetings.

Para celebrar la vuelta del buen tiempo, la asociación C’Osmose le invita a su nueva edición de encuentros teatrales y musicales.

Um die Rückkehr der schönen Tage zu feiern, lädt Sie der Verein C?Osmose zu seiner neuesten Ausgabe der Theater- und Musikbegegnungen ein.

