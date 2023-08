Journées du Patrimoine : visite et découverte sport nature dans l’arboretum et à la Maison de l’arbre Lieu-dit La Malatie Chamberet, 16 septembre 2023, Chamberet.

Chamberet,Corrèze

Visite libre de la Maison de l’Arbre et du parc animalier, découverte de la course d’orientation et des activités golfiques, gratuit.

Découverte du Parcours Intra Muros : au départ de la mairie, un panneau indique les différentes boucles proposées autour du bourg pour des randonnées thématiques : la faune, la flore et le patrimoine Chambertois..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Lieu-dit La Malatie

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Self-guided tour of the Maison de l’Arbre and the animal park, orienteering and golf activities, free of charge.

Discover the Parcours Intra Muros: starting from the town hall, a sign indicates the various loops proposed around the town for themed walks: fauna, flora and the heritage of Chambert.

Visita libre de la Maison de l’Arbre y del parque de animales, orientación y golf, gratuitos.

Descubra el Sendero Intra Muros: partiendo del ayuntamiento, un cartel indica los distintos bucles propuestos alrededor de la ciudad para paseos temáticos sobre la fauna, la flora y el patrimonio de Chambert.

Freie Besichtigung des Maison de l’Arbre und des Tierparks, Entdeckung des Orientierungslaufs und der Golfaktivitäten, kostenlos.

Entdeckung des Parcours Intra Muros: Vom Rathaus aus zeigt ein Schild die verschiedenen Rundwege an, die rund um den Ort für thematische Wanderungen angeboten werden: Fauna, Flora und das Kulturerbe von Chambertois.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze