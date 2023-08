JEP : Chapelle de la Magdeleine Lieu-dit la Magdeleine Longny les Villages, 16 septembre 2023, Longny les Villages.

Longny les Villages,Orne

A l’occasion des Journées du patrimoine la Chapelle de la Magdeleine vous ouvre ses portes pour une visite libre. Chapelle construite en 1007, située au sein d’un ancien prieuré du XVIIe s..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Lieu-dit la Magdeleine SAINT VICTOR DE RENO

Longny les Villages 61290 Orne Normandie



The Chapelle de la Magdeleine opens its doors to the public on the occasion of the Heritage Days. Built in 1007, this chapel is part of a former 17th-century priory.

Durante las Jornadas del Patrimonio, la Chapelle de la Magdeleine está abierta al público. Esta capilla, construida en 1007, forma parte de un antiguo priorato del siglo XVII.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet die Chapelle de la Magdeleine ihre Türen für eine freie Besichtigung. Die Kapelle wurde 1007 erbaut und befindet sich in einem ehemaligen Priorat aus dem 17.

Mise à jour le 2023-08-24 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme