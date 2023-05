LES BALADES DE L’ETÉ AU DOMAINE DU PETIT CLOCHER Lieu-dit La Laiterie, 6 juillet 2023, Cléré-sur-Layon.

Cléré-sur-Layon,Maine-et-Loire

Le Domaine du petit Clocher vous propose « Les Balades de l’été », tous les jeudis à 10 heures..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 11:45:00. EUR.

Lieu-dit La Laiterie

Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Domaine du Petit Clocher offers « Summer Walks » every Thursday at 10am.

El Domaine du Petit Clocher ofrece « Paseos de verano » todos los jueves a las 10 h.

Die Domaine du petit Clocher bietet Ihnen jeden Donnerstag um 10 Uhr « Les Balades de l’été » (Sommerspaziergänge) an.

