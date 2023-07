LES P’TITES PÉPITES – BALADE ATTELÉE AVEC LES ATTELAGES DE LA JARRETIÈRE Lieu-dit la Jarretière Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou-Bleu LES P’TITES PÉPITES – BALADE ATTELÉE AVEC LES ATTELAGES DE LA JARRETIÈRE Lieu-dit la Jarretière Segré-en-Anjou Bleu, 25 juillet 2023, Segré-en-Anjou Bleu. Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire Randonnée nocturne en attelages proposée par les Attelages de la Jarretière à Saint-Martin-du-Bois, le mardi 25 juillet en soirée.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Lieu-dit la Jarretière Saint-Martin-du-Bois

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Attelages de la Jarretière night drive in Saint-Martin-du-Bois, Tuesday evening, July 25 Paseo nocturno por los Attelages de la Jarretière en Saint-Martin-du-Bois, martes 25 de julio por la noche Nachtfahrt mit Gespannen, angeboten von den Attelages de la Jarretière in Saint-Martin-du-Bois, am Dienstagabend, den 25. Juli

