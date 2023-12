Stage de chant spécial années 80 Lieu dit La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche, 8 mars 2024, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-08 09:30:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

Vous avez toujours rêvé de chanter Queen, Madonna ou Goldman ?

Choisissez les tubes 80’s que vous préférez parmi les morceaux proposés par Nicolas Leguet. Durant les 3 jours de stage nous apprendrons et grooverons au rythme de leurs mélodies arrangées pour des voix a cappella. Tous niveaux acceptés.

Au programme : échauffement et technique vocale le matin, puis apprentissage des 4 tubes les plus demandés par les stagiaires !

Les journées de travail commencent vers 9h30 et se finissent vers 18h avec une pause d’environ 1h30 pour le déjeuner. Pour plus de fluidité dans le travail les déjeuners sont pris sur place.

NICOLAS LEGUET est chanteur, chef de chœur et formateur vocal. Après avoir exploré notamment la polyphonie géorgienne comme chanteur, il travaille en groupe l’interprétation des chants traditionnels et d’autres répertoires de musiques actuelles. Pédagogue dans l’âme, il organise des stages où il enseigne les différentes possibilités de la voix, du geste et du rythme pour permettre aux chanteurs et chanteuses qu’il accompagne de véritablement incarner une parole..

Lieu dit La Haute Chesnaie TOUROUVRE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche