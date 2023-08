Stage de chant spécial années 80 Lieu dit La Haute Chesnaie Tourouvre au Perche, 3 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Vous avez toujours rêvé de chanter Queen, Madonna ou Goldman ?

Proposez-nous un tube des 80’s que vous aimez* et Nicolas Leguet créera l’arrangement

polyphonique qui nous fera groover en chœur. Au programme : échauffement et technique

vocale le matin, puis apprentissage des 4 tubes les plus demandés par les stagiaires !

Tous niveaux acceptés. NB : les 3 jours de stage permettront d’apprendre 3 à 4 morceaux

maximum.

* les propositions seront reçues jusqu’au 10 octobre.

Vendredi 2023-11-03 fin : 2023-11-05 . .

Lieu dit La Haute Chesnaie TOUROUVRE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Have you always dreamed of singing Queen, Madonna or Goldman?

Suggest an 80s hit you like* and Nicolas Leguet will create the polyphonic arrangement

arrangement that will have us grooving to the beat. Program: warm-up and vocal technique

vocal technique in the morning, followed by learning the 4 most popular hits!

All levels welcome. NB: 3 days of training will enable you to learn 3 to 4 songs

maximum.

* proposals will be received until october 10

¿Siempre has querido cantar Queen, Madonna o Goldman?

Sugiere un éxito de los 80 que te guste* y Nicolas Leguet creará el arreglo polifónico

polifónico que nos hará bailar al ritmo de la canción. Programa: calentamiento y técnica vocal

técnica vocal por la mañana y, a continuación, ¡aprendizaje de los 4 éxitos más populares!

Todos los niveles son bienvenidos. Nota: el curso de 3 días le permitirá aprender un máximo de 3 a 4 canciones

máximo.

* se recibirán propuestas hasta el 10 de octubre

Sie wollten schon immer Queen, Madonna oder Goldman singen?

Schlagen Sie uns einen 80er-Jahre-Hit vor, den Sie mögen*, und Nicolas Leguet wird ein Arrangement kreieren, das

das uns zum Mitgrooven bringt. Auf dem Programm: Aufwärmen und Technik

stimmbildung am Morgen, dann Lernen der vier meistgewünschten Hits der Teilnehmer!

Alle Niveaus werden akzeptiert. Hinweis: An den drei Tagen des Workshops können Sie 3 bis 4 Lieder lernen

maximal.

* vorschläge werden bis zum 10. Oktober entgegengenommen

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme