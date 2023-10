MURDER PARTY Lieu-dit La Hardonnerie Vauquois, 28 octobre 2023, Vauquois.

Vauquois,Meuse

Une enquête inédite grandeur nature, à la lanterne, qui ravira petits et grands, à partir de 8 ans.

Le Comte de La Hardonnerie a été assassiné, qui est le coupable ? Le palefrenier, la femme de chambre, le mécanicien ou bien sa propre épouse ?

Entre amis ou en famille, incarnez une équipe de détectives, explorez la ferme, interrogez les suspects et relevez les défis pour résoudre le mystère.

Tels Sherlock Holmes et Dr Watson, munis du rapport d’enquête de la police locale, vous aurez accès à la scène de crime et à l’ensemble du domaine de La Hardonnerie. Madame la Comtesse vous permettra d’interroger un à un ses domestiques.

1 h 30 de jeu pour trouver des indices, comprendre le mobile, démêler le vrai du faux et identifier le coupable. Réussirez-vous à démasquer le meurtrier ?

L’aventure sera suivie d’un buffet convivial et en libre accès : soupière fumante, grignotages salés et sucrés, et boissons chaudes.. Tout public

Samedi 2023-10-28 18:00:00 fin : 2023-10-28 21:00:00. 12 EUR.

Lieu-dit La Hardonnerie

Vauquois 55270 Meuse Grand Est



An original, lantern-lit, life-size investigation that will delight young and old alike, from age 8 upwards.

The Comte de La Hardonnerie has been murdered. Who is to blame? The groom, the maid, the mechanic or his own wife?

With friends or family, take on the role of a team of detectives, explore the farm, question suspects and take on the challenges of solving the mystery.

Like Sherlock Holmes and Dr. Watson, armed with the local police investigation report, you’ll have access to the crime scene and the entire La Hardonnerie estate. Madame la Comtesse will let you interview her servants one by one.

1 h 30 to find the clues, understand the motive, unravel the truth and identify the culprit. Can you unmask the murderer?

The adventure will be followed by a convivial, open-access buffet: steaming tureen, sweet and savory nibbles, and hot drinks.

Una original investigación con linternas a tamaño real que hará las delicias de grandes y pequeños a partir de 8 años.

El conde de La Hardonnerie ha sido asesinado. ¿Quién es el culpable? ¿El novio, la criada, el mecánico o su propia esposa?

Con amigos o familiares, asuma el papel de un equipo de detectives, explore la granja, interrogue a los sospechosos y supere los retos para resolver el misterio.

Como Sherlock Holmes y el Dr. Watson, armados con el informe de investigación de la policía local, tendrás acceso a la escena del crimen y a toda la finca de La Hardonnerie. Madame la Comtesse le permitirá entrevistar a sus criados uno por uno.

una hora y media de juego para encontrar pistas, comprender el móvil, separar la verdad de la falsedad e identificar al culpable. ¿Conseguirás desenmascarar al asesino?

La aventura irá seguida de un bufé al aire libre con una sopera humeante, aperitivos dulces y salados y bebidas calientes.

Eine neuartige Untersuchung in Lebensgröße mit einer Laterne, die Jung und Alt ab 8 Jahren begeistern wird.

Der Graf de La Hardonnerie wurde ermordet. Wer ist der Täter? Der Stallbursche, die Kammerzofe, der Mechaniker oder doch seine eigene Frau?

Mit Freunden oder der Familie schlüpfen Sie in die Rolle eines Detektivteams, erkunden Sie den Bauernhof, befragen Sie Verdächtige und stellen Sie sich den Herausforderungen, um das Rätsel zu lösen.

Wie Sherlock Holmes und Dr. Watson haben Sie mit dem Ermittlungsbericht der örtlichen Polizei Zugang zum Tatort und zum gesamten Anwesen La Hardonnerie. In Madame la Comtesse können Sie die Bediensteten nacheinander befragen.

eineinhalb Stunden Spielzeit, um Hinweise zu finden, das Motiv zu verstehen, die Wahrheit von der Fälschung zu trennen und den Täter zu identifizieren. Gelingt es Ihnen, den Mörder zu entlarven?

Im Anschluss an das Abenteuer gibt es ein gemütliches, frei zugängliches Buffet: dampfende Suppenschüsseln, süße und herzhafte Knabbereien und heiße Getränke.

