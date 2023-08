Journées portes ouvertes ASE rugby Lieu-dit la Gravette Eymet, 9 septembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Découverte du rugby de 3 à 16 ans de 10h à 12h

12h : grillades

Après-midi : projection sur grand écran 4 matchs de la coupe du monde

Soir : Repas 15€, avec apéro, moules frites, fromage et dessert

Structures gonflables.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 22:00:00.

Lieu-dit la Gravette Stade de Rugby de la Gravette

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Rugby discovery for 3 to 16 year olds from 10am to 12pm

12pm: barbecues

Afternoon: large-screen projection of 4 World Cup matches

Evening 15? meal, with aperitif, moules frites, cheese and dessert

Inflatable structures

Iniciación al rugby para niños de 3 a 16 años de 10h a 12h

12h: barbacoa

Tarde: proyección de 4 partidos de la Copa del Mundo en pantalla gigante

Por la noche Comida de 15? con aperitivo, mejillones con patatas fritas, queso y postre

Estructuras hinchables

Entdeckung des Rugbys von 3 bis 16 Jahren von 10 bis 12 Uhr

12 Uhr: Grillen

Nachmittag: Vorführung von 4 Spielen der Weltmeisterschaft auf Großleinwand

Abend: Essen 15?, mit Aperitif, Muscheln mit Pommes frites, Käse und Dessert

Aufblasbare Strukturen

