Cuisine d’automne : topinambours et tomates vertes Lieu dit La Grassetie Le Bouyssou, 28 octobre 2023, Le Bouyssou.

Le Bouyssou,Lot

L’automne est la saison de transition entre les légumes d’été et ceux d’hiver.

Comment valoriser les tomates vertes? Comment se régaler avec les topinambours?.

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 . EUR.

Lieu dit La Grassetie Lou Baptistou

Le Bouyssou 46120 Lot Occitanie



Autumn is the transitional season between summer and winter vegetables.

How to make the most of green tomatoes? How to enjoy Jerusalem artichokes?

El otoño es la estación de transición entre las verduras de verano y las de invierno.

¿Cómo aprovechar al máximo los tomates verdes? ¿Cómo disfrutar de las patacas?

Der Herbst ist die Übergangszeit zwischen Sommer- und Wintergemüse.

Wie kann man grüne Tomaten verwerten? Wie kann man Topinambur genießen?

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Lacapelle Marival