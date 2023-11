Bourse aux jouets et vêtements Lieu-dit La Grande Ouche Saint-Benoît-du-Sault, 19 novembre 2023, Saint-Benoît-du-Sault.

Saint-Benoît-du-Sault,Indre

L’association Familles Rurales de Saint Benoit du Sault organise une bourse aux jouets et vêtements..

Dimanche 2023-11-19 09:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Lieu-dit La Grande Ouche

Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire



The Familles Rurales association in Saint Benoit du Sault is organizing a toy and clothing fair.

La asociación Familles Rurales de Saint Benoit du Sault organiza una feria de juguetes y ropa.

Der Verein Familles Rurales de Saint Benoit du Sault organisiert eine Spielzeug- und Kleiderbörse.

Mise à jour le 2023-11-16 par Destination Brenne