Rencontre avec l’association « la grelinette marsienne » au jardin partagé de Saint-Mars-du-Désert Lieu dit La Gare Saint-mars du désert, 13 mai 2023, Saint-Mars-du-Désert. Rencontre avec l’association « la grelinette marsienne » au jardin partagé de Saint-Mars-du-Désert Samedi 13 mai, 10h00 Lieu dit La Gare Saint-mars du désert Gratuit sans réservation Rencontre au jardin partagé de Saint-Mars-du-Désert, échange autour d’un café sur l’histoire de la LPO, ses objectifs et ceux de l’association « Grelinette marsienne ». A 10h au lieu-dit « La Gare » à Saint-Mars-du-Désert. Organisé dans le cadre des 30 ans de la LPO Loire-Atlantique. Lieu dit La Gare Saint-mars du désert La Gare Saint-mars du désert Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 82 02 97 »}, {« type »: « email », « value »: « loire-atlantique@lpo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loire-atlantique.lpo.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T11:00:00+02:00

