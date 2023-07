Les Arts au SILO Lieu-dit La Gare Monts-sur-Guesnes, 26 août 2023, Monts-sur-Guesnes.

Monts-sur-Guesnes,Vienne

14h : Gauthier Mauve – déambulation en chanson (Châtellerault)

17h : Compagnie AR – cirque – art de rue (Marseille)

18h30 : Nicolas Joseph – apéro accordéon (Paris)

20h : Kaligula 24 – Les CigAles EnGAtSEes – LEMON FURIA

Expos – Chiens interdits

Buvette et Snack sur place

Entrée à prix libre.

2023-08-26

Lieu-dit La Gare

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine



2pm: Gauthier Mauve – strolling songs (Châtellerault)

5pm: Compagnie AR – circus – street art (Marseille)

6:30pm: Nicolas Joseph – apéro accordion (Paris)

8pm: Kaligula 24 – Les CigAles EnGAtSEes – LEMON FURIA

Exhibitions – Dogs not allowed

Refreshments and snacks on site

Admission free

14.00 h: Gauthier Mauve – deambular cantando (Châtellerault)

17.00 h: Compagnie AR – circo – arte callejero (Marsella)

18.30 h: Nicolas Joseph – aperitivo de acordeón (París)

20.00 h: Kaligula 24 – Les CigAles EnGAtSEes – LEMON FURIA

Exposiciones – No se admiten perros

Refrescos y tentempiés in situ

Entrada gratuita

14 Uhr: Gauthier Mauve – Spaziergang mit Liedern (Châtellerault)

17 Uhr: Compagnie AR – Zirkus – Straßenkunst (Marseille)

18:30 Uhr: Nicolas Joseph – Akkordeon-Apéro (Paris)

20 Uhr: Kaligula 24 – Les CigAles EnGAtSEes – LEMON FURIA (auf Französisch)

Ausstellungen – Hunde verboten!

Getränke und Snacks vor Ort

Eintritt zum Nulltarif

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais