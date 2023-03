Balade en tracteur dans les vergers Lieu-dit La Galotière Crouttes Catégories d’Évènement: Crouttes

Orne . Cet été, partez à la découverte des secrets de la pomme dans les vergers à bord du tracteur du domaine. Vous pourrez ensuite profiter d’un goûter du terroir à base de crêpes, de confiture et de cidre fermier. De quoi passer une superbe après-midi !

Tout public.

Réservation souhaitée lagalotiere@free.fr +33 2 33 39 05 98 Domaine de la Galotière

