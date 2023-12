PORTES OUVERTES 2023 Lieu-Dit la Figarède Cazevieille, 10 décembre 2023 10:00, Cazevieille.

PORTES OUVERTES 2023

Ça sent les fêtes ! C’est dans un esprit de magie et de Noël que l’on vous invite à venir nous retrouver pour nos Portes Ouvertes au domaine..

Lieu-Dit la Figarède

Cazevieille 34270 Hérault Occitanie



OPEN HOUSE 2023

It smells like Christmas! It’s in the spirit of magic and Christmas that we invite you to join us for our Estate Open House.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 2023

¡Huele a Navidad! En el espíritu de la magia y la Navidad, le invitamos a unirse a nosotros para nuestra jornada de puertas abiertas en la finca.

OFFENE TÜREN 2023

Es riecht nach Festtagen! In einer zauberhaften und weihnachtlichen Stimmung laden wir Sie ein, uns bei unseren Offenen Türen auf dem Landgut zu besuchen.

