LA DOURBIE#2, EXPLORATION EN TERRE (IN)CONNUE Lieu-dit La Dourbie, 15 avril 2023, Canet.

Balade sonore et lectures par le service Patrimoine du Clermontais et les complices de l’exploration Samedi 11 juin 2022, nous entamions l’exploration sensible de la Dourbie, jusqu’à mi-parcours. Pour cette 2e édition, les ingrédients restent les mêmes.

Parcours environ 8 km – Niveau Moyen..

2023-04-15 à 08:30:00 ; fin : 2023-04-15 20:00:00. EUR.

Lieu-dit La Dourbie

Canet 34800 Hérault Occitanie



Sound stroll and readings by the Clermont-Ferrand heritage service and the accomplices of the exploration Saturday, June 11, 2022, we started the sensitive exploration of the Dourbie, until the halfway point. For this 2nd edition, the ingredients remain the same.

Course about 8 km – Medium level.

Paseo sonoro y lecturas a cargo del Departamento de Patrimonio de Clermont-Ferrand y los socios de la exploración El sábado 11 de junio de 2022, comenzamos la exploración sensitiva de la Dourbie, hasta la mitad del recorrido. Para esta 2ª edición, los ingredientes siguen siendo los mismos.

El recorrido es de unos 8 km y el nivel es medio.

Klangspaziergang und Lesungen durch die Abteilung Kulturerbe des Clermontais und die Komplizen der Erkundung Am Samstag, den 11. Juni 2022, begannen wir die sensible Erkundung der Dourbie bis zur Hälfte der Strecke. Bei der zweiten Auflage bleiben die Zutaten dieselben.

Strecke ca. 8 km – Mittleres Niveau

