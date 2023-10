LES P’TITES PÉPITES -FERME BIOLOGIQUE DELA COURTIÈRE Lieu-dit la Courtière Le Lion-d’Angers, 31 octobre 2023, Le Lion-d'Angers.

Le Lion-d’Angers,Maine-et-Loire

Les P’tites Pépites d’automne vous emmènent en balade à la Ferme biologique de la Courtière le mardi 31 octobre 2023. ..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Lieu-dit la Courtière

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Les P’tites Pépites d’automne will take you on a tour of the Courtière organic farm on Tuesday, October 31, 2023. .

Les P’tites Pépites d’automne le llevarán a visitar la granja ecológica de Courtière el martes 31 de octubre de 2023 .

Die P’tites Pépites d’automne nehmen Sie am Dienstag, den 31. Oktober 2023, mit auf einen Spaziergang zur Ferme biologique de la Courtière. .

Mise à jour le 2023-10-25 par eSPRIT Pays de la Loire