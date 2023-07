Visit’Ô Lim – Visite du jardin botanique de plantes médicinales et aromatiques L’Or des Simples Lieu-dit La Courcelle Rancon, 15 juillet 2023, Rancon.

Rancon,Haute-Vienne

Laurent Pasteur, paysan herboriste a créé un jardin botanique, riche de plus de 300 plantes médicinales et aromatiques, d’ici et d’ailleurs, servant aux tisanes et à la cuisine, ainsi que des petits fruits. Tant de merveilles qu’il vous fera découvrir et vous pourrez en déguster quelques-unes. A partir de 7 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Activité à goûter en famille et entre amis. Inscription obligatoire..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 17:00:00. EUR.

Lieu-dit La Courcelle Parking à l’entrée du village

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Laurent Pasteur, a farmer and herbalist, has created a botanical garden with over 300 medicinal and aromatic plants, from here and elsewhere, used for herbal teas and cooking, as well as berries. There are so many marvels for you to discover and taste. Ages 7 and up. Children must be accompanied by an adult. An activity to enjoy with family and friends. Registration required.

Laurent Pasteur, agricultor y herborista, ha creado un jardín botánico con más de 300 plantas medicinales y aromáticas de cerca y de lejos, utilizadas en tisanas y en la cocina, así como bayas. Hay muchas maravillas por descubrir, algunas de las cuales podrá degustar. Para niños a partir de 7 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Una actividad para disfrutar con la familia y los amigos. Inscripción obligatoria.

Der Kräuterbauer Laurent Pasteur hat einen botanischen Garten mit über 300 Heil- und Gewürzpflanzen aus dem In- und Ausland angelegt, die für Kräutertees und zum Kochen verwendet werden, sowie Beerenfrüchte. So viele Wunder, die er Ihnen zeigen wird und von denen Sie einige auch probieren können. Ab 7 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Eine Aktivität, die Sie mit der Familie und mit Freunden genießen können. Anmeldung erforderlich.

