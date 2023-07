Concert Karaoké Lieu dit La Corberie Saint-Denis-sur-Huisne, 8 juillet 2023, Saint-Denis-sur-Huisne.

Saint-Denis-sur-Huisne,Orne

Les Cass’N’Roll et son association proposent un concert karaoké. En scène ouverte, partage ton son et passe ton micro en plein champ.

Repas sur réservation avec le chef de La Jeannette Food-truck et buvette avec La Brasserie des Pionniers.

Participation de l’association PercheCam, exposition photo et sculptures, mini-marché de producteur et artisanat de Miroir du temps.

Réservation recommandée..

2023-07-08 18:00:00 fin : 2023-07-08 . .

Lieu dit La Corberie

Saint-Denis-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



Les Cass’N’Roll and its association offer a karaoke concert. Open stage, share your sound and pass your microphone in the open field.

Meals by reservation with the chef from La Jeannette Food-truck and refreshments with La Brasserie des Pionniers.

Participation by the PercheCam association, photo and sculpture exhibition, mini-farmers’ market and crafts by Miroir du temps.

Reservations recommended.

Cass’N’Roll y su asociación organizan un concierto de karaoke. Escenario abierto, comparta su sonido y pase su micrófono en campo abierto.

Comidas previa reserva con el chef de La Jeannette Food-truck y refrescos con La Brasserie des Pionniers.

Participación de la asociación PercheCam, exposición de fotos y esculturas, mini-mercado agrícola y artesanía a cargo de Miroir du temps.

Se recomienda reservar.

Die Cass’N’Roll und ihr Verein bieten ein Karaoke-Konzert an. Auf offener Bühne teilen Sie Ihren Sound und geben Ihr Mikrofon auf offenem Feld weiter.

Essen auf Vorbestellung mit dem Koch von La Jeannette Food-truck und Imbiss mit La Brasserie des Pionniers.

Teilnahme des Vereins PercheCam, Foto- und Skulpturenausstellung, Mini-Markt der Erzeuger und Kunsthandwerker von Miroir du temps.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme