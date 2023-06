Journée Portes Ouvertes Lieu-dit La Chaussée Ambillou, 25 juin 2023, Ambillou.

Ambillou,Indre-et-Loire

Venez donc nous rencontrer et découvrir nos différentes activités équestres lors de la journée des Portes ouvertes et de la Fête du Club.

Mais, c’est quand ?

A vos agendas !.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 17:00:00. EUR.

Lieu-dit La Chaussée

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and meet us and discover our various equestrian activities at the Club’s Open Day and Fête du Club.

But when is it?

Mark your calendars!

Ven a conocernos y descubre nuestras diferentes actividades ecuestres en la Jornada de Puertas Abiertas y la Fiesta del Club.

Pero, ¿cuándo es?

¡Marque su calendario!

Lernen Sie uns also kennen und entdecken Sie unsere verschiedenen Reitaktivitäten am Tag der offenen Tür und beim Vereinsfest.

Aber wann ist das?

Agendas!

