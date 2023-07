ATELIER DE POTERIE POUR LES ENFANTS Lieu-dit La Chatterie Vernoil-le-Fourrier, 11 juillet 2023, Vernoil-le-Fourrier.

Vernoil-le-Fourrier,Maine-et-Loire

Les enfants réalisent un objet utile ou décoratif suivant leurs idées à partir de différentes techniques (modelage, travail à la plaque). Les enfants peuvent venir le récupérer..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 16:30:00. EUR.

Lieu-dit La Chatterie

Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The children create a useful or decorative object according to their ideas using different techniques (modeling, plate work). The children can come and pick it up.

Los niños fabrican un objeto útil o decorativo según sus ideas utilizando diferentes técnicas (modelado, trabajo con planchas). Los niños pueden venir a recogerlo.

Die Kinder stellen einen nützlichen oder dekorativen Gegenstand nach ihren Ideen mithilfe verschiedener Techniken (Modellieren, Arbeiten mit der Platte) her. Die Kinder können es abholen.

