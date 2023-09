Spectacle de clôture de la saison 2023 Lieu-dit la Chapelle Bougon, 5 novembre 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Compagnie Pirate – Spectacle « Humain, humain »

Sur la scène, une femme se présente comme la dernière d’une longue file indienne de femmes, les mères de mères de mères de… sa mère.

Elle va remonter cette lignée pour nous conter une possible histoire de la première peinture pariétale. Récit prétexte pour tenter gaîment d’imaginer des instants de vie, plausibles à défaut d’être sûrs, où la bête, en parlant, chantant, dansant, dessinant, serait devenue l’humain.

La conteuse nous parle, se parle, s’interroge, creuse le temps, s’amuse de ses trouvailles et fabrique tout au long de la pièce un grand mobile de bois et de pierre qui vient bousculer le texte.

Réservation conseillée, places limitées..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 17:00:00.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Pirate – « Humain, humain » show

On stage, a woman introduces herself as the last in a long line of women, mothers of mothers of mothers of? her mother.

She retraces this lineage to tell us a possible story of the first cave paintings. A pretext for a cheerful attempt to imagine moments in life, plausible if not certain, when the beast, by speaking, singing, dancing and drawing, became human.

The storyteller talks to us, talks to herself, questions herself, digs into time, has fun with her discoveries and, throughout the play, creates a large mobile of wood and stone that jostles the text.

Reservations recommended, places limited.

Compagnie Pirate – Espectáculo « Humain, humain

En el escenario, una mujer se presenta como la última de una larga fila de mujeres, madres de madres de madres de… su madre.

Se remonta en esta línea para contarnos una posible historia de las primeras pinturas rupestres. Un pretexto para intentar imaginar alegremente momentos de la vida, verosímiles si no ciertos, en los que la bestia, hablando, cantando, bailando y dibujando, se hizo humana.

La narradora nos habla, habla consigo misma, se hace preguntas, escarba en el tiempo, se divierte con sus descubrimientos y, a lo largo de la obra, crea un gran móvil de madera y piedra para agitar el texto.

Se recomienda reservar, plazas limitadas.

Compagnie Pirate – Aufführung « Humain, Humain » (Mensch, Mensch)

Auf der Bühne stellt sich eine Frau als die letzte in einer langen Reihe von Frauen vor, die Mütter von Müttern von Müttern von Müttern ihrer Mutter.

Sie wird diese Linie zurückverfolgen, um uns eine mögliche Geschichte der ersten Höhlenmalerei zu erzählen. Die Geschichte ist ein Vorwand, um fröhlich zu versuchen, sich plausible, wenn auch nicht sichere Momente des Lebens vorzustellen, in denen das Tier durch Sprechen, Singen, Tanzen und Zeichnen zum Menschen geworden ist.

Die Erzählerin spricht mit uns, spricht mit sich selbst, stellt sich Fragen, gräbt die Zeit aus, amüsiert sich über ihre Funde und baut im Laufe des Stücks ein großes Mobile aus Holz und Stein, das den Text durcheinander wirbelt.

Reservierung empfohlen, begrenzte Plätze.

