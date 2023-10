Atelier Famille « Picasso de la Préhistoire » Lieu-dit la Chapelle Bougon, 25 octobre 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Vous êtes les artistes ! Réalisez une œuvre à la manière des hommes de la Préhistoire en utilisant de la terre, du charbon et un pinceau « préhistorique ».

Atelier spécialement pensé pour les parents et les enfants dès 3 ans

Places limitées, uniquement sur réservation..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You are the artists! Create a work of art in the style of prehistoric man, using clay, charcoal and a « prehistoric » brush.

Workshop specially designed for parents and children aged 3 and over

Places limited, by reservation only.

¡Vosotros sois los artistas! Utiliza arcilla, carboncillo y un pincel « prehistórico » para crear una obra al estilo del hombre prehistórico.

Este taller está especialmente diseñado para padres y niños a partir de 3 años

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Ihr seid die Künstler! Erstellen Sie ein Kunstwerk wie die Menschen in der Urzeit, indem Sie Erde, Kohle und einen « prähistorischen » Pinsel verwenden.

Ein Workshop speziell für Eltern und Kinder ab 3 Jahren

Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-05 par ADT 79