Atelier « à la mode néolithique » (3-6 ans) Lieu-dit la Chapelle Bougon, 24 octobre 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Faites entrer les plus jeunes, à tous petits pas, dans la Préhistoire à travers des ateliers de découverte ludiques !

Atelier « à la mode néolithique » pour les 3-6 ans : Découvre comment colorer les vêtements préhistoriques et crée tes propres motifs sur une silhouette cartonnée à l’aide de gommettes auto-collantes..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 12:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take your youngest visitors into prehistory in tiny steps, with fun discovery workshops!

Workshop « à la mode néolithique » for 3-6 year-olds: discover how to color prehistoric clothing and create your own designs on a cardboard silhouette using self-adhesive stickers.

Lleve a sus visitantes más jóvenes a un viaje a la prehistoria, con una serie de divertidos talleres de descubrimiento

Taller « Moda neolítica » para niños de 3 a 6 años: descubre cómo colorear la ropa prehistórica y crea tus propios diseños en una silueta de cartón utilizando pegatinas autoadhesivas.

Führen Sie die Jüngsten mit spielerischen Entdeckungsworkshops in winzig kleinen Schritten in die Urgeschichte ein!

Workshop « Neolithische Mode » für 3- bis 6-Jährige: Entdecke, wie man prähistorische Kleidung färbt, und entwerfe mithilfe von selbstklebenden Aufklebern deine eigenen Muster auf einer Pappsilhouette.

Mise à jour le 2023-09-29 par ADT 79