Journées nationales de l’architecture Lieu-dit la Chapelle Bougon, 14 octobre 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Venez vous initier aux richesses architecturales du musée et du site archéologique de Bougon.

Architecture contemporaine imaginée par Jean-François Milou, et inaugurée en 1993, le Musée des tumulus de Bougon mêle, juxtapose et intègre des bâtiments de différentes époques et de différents styles puis s’efface pour vous guider vers les plus vieilles constructions en pierre d’Europe atlantique.

Laissez-vous surprendre par ces pierres témoins du passé funéraire, religieux, puis agricole du lieu finalement devenu un espace de conservation du Patrimoine.

Réservation conseillée, places limitées..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 15:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the architectural riches of Bougon’s museum and archaeological site.

Contemporary architecture designed by Jean-François Milou and inaugurated in 1993, the Musée des tumulus de Bougon blends, juxtaposes and integrates buildings from different periods and in different styles, then steps back to guide you to the oldest stone buildings in Atlantic Europe.

You’ll be amazed by the stones that bear witness to the funerary, religious and agricultural past of a place that has finally become a heritage conservation area.

Reservations recommended, places limited.

Venga a descubrir los tesoros arquitectónicos del museo y el yacimiento arqueológico de Bougon.

Arquitectura contemporánea diseñada por Jean-François Milou e inaugurada en 1993, el Museo de los Túmulos de Bougon combina, yuxtapone e integra edificios de diferentes épocas y estilos, para luego retroceder y guiarle hacia los edificios de piedra más antiguos de la Europa atlántica.

Le sorprenderán las piedras que atestiguan el pasado funerario, religioso y agrícola del lugar, convertido hoy en zona de conservación del patrimonio.

Se recomienda reservar, plazas limitadas.

Lassen Sie sich in die architektonischen Reichtümer des Museums und der archäologischen Stätte von Bougon einführen.

Das Hügelgräbermuseum von Bougon ist eine zeitgenössische Architektur, die von Jean-François Milou entworfen und 1993 eingeweiht wurde. Es mischt, stellt Gebäude verschiedener Epochen und Stile nebeneinander und integriert sie.

Lassen Sie sich von den Steinen überraschen, die von der Begräbnis-, religiösen und landwirtschaftlichen Vergangenheit des Ortes zeugen, der schließlich zu einem Raum für die Erhaltung des Kulturerbes wurde.

Reservierung wird empfohlen, da die Plätze begrenzt sind.

Mise à jour le 2023-09-22 par ADT 79