Visite guidée du site archéologique Lieu-dit la Chapelle Bougon, 1 octobre 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Laissez-vous guider à travers le site archéologique et apprenez en plus sur les hommes qui ont construit les tumulus !

– Visite guidée du site archéologique16 h 30 min – 18 h 00 min

Réservation obligatoire.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be guided through the archaeological site and learn more about the men who built the burial mounds!

– Guided tour of the archaeological site16 h 30 min – 18 h 00 min

Reservation required

Déjese guiar por el yacimiento arqueológico y aprenda más sobre los hombres que construyeron los túmulos

– Visita guiada del yacimiento arqueológico16 h 30 min – 18 h 00 min

Reserva obligatoria

Lassen Sie sich durch die archäologische Stätte führen und erfahren Sie mehr über die Menschen, die die Grabhügel errichtet haben!

– Geführte Tour durch die archäologische Stätte16.30 Uhr min – 18.00 Uhr min

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-09-12 par ADT 79