CARUG Le Jazz Bat la Campagne – Concert de Katarina Pejak Trio Lieu-dit la Chapelle Bougon, 24 septembre 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Dans le cadre de CARUG Le Jazz Bat la Campagne, découvrez Katarina Pejak Trio !

Katarina Pejak est chanteuse et pianiste de jazz-blues. Auteure et compositrice, elle délivre sur scène une performance intense et émouvante.

Les influences de Katarina s’étendent de Norah Jones à Tom Waits, en passant par Otis Spann, Nina

Simone et Ray Charles.

Animation gratuite.

Réservation conseillée : https://tumulus-de-bougon.fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne/.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 19:00:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



As part of CARUG Le Jazz Bat la Campagne, discover Katarina Pejak Trio!

Katarina Pejak is a jazz-blues singer and pianist. Author and composer, she delivers an intense, moving performance on stage.

Katarina?s influences range from Norah Jones and Tom Waits to Otis Spann, Nina Simone and Ray Charles

Simone and Ray Charles.

Free entertainment.

Booking recommended: https://tumulus-de-bougon.fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne/

En el marco del CARUG Le Jazz Bat la Campagne, ¡descubra a Katarina Pejak Trio!

Katarina Pejak es cantante y pianista de jazz-blues. Autora y compositora, ofrece una actuación intensa y conmovedora sobre el escenario.

Las influencias de Katarina van de Norah Jones y Tom Waits a Otis Spann, Nina Simone y Ray Charles

Simone y Ray Charles.

Espectáculo gratuito.

Reserva recomendada: https://tumulus-de-bougon.fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne/

Im Rahmen von CARUG Le Jazz Bat la Campagne entdecken Sie das Katarina Pejak Trio!

Katarina Pejak ist eine Sängerin und Pianistin des Jazz-Blues. Sie ist Autorin und Komponistin und bringt eine intensive und bewegende Performance auf die Bühne.

Katarinas Einflüsse reichen von Norah Jones und Tom Waits bis hin zu Otis Spann, Nina

Simone und Ray Charles.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Reservierung wird empfohlen: https://tumulus-de-bougon.fr/infos-pratiques/billetterie-en-ligne/

