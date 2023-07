Atelier Parure Lieu-dit la Chapelle Bougon, 28 août 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Découvrez les parures de la Préhistoire ! Quelles matières travaillait-on pour orner les corps et les vêtements ? Réalisez, en famille, un collier qui aurait été très tendance au Néolithique !

En famille, à partir de 7 ans.

Places limitées, réservation obligatoire..

2023-08-28 fin : 2023-08-31 12:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover prehistoric ornaments! What materials were used to adorn bodies and clothing? As a family, create a necklace that would have been very fashionable in Neolithic times!

For families aged 7 and over.

Places limited, booking essential.

Descubre los adornos prehistóricos ¿Qué materiales se utilizaban para adornar el cuerpo y la ropa? En familia, ¡haced un collar que habría estado muy de moda en el Neolítico!

Para familias a partir de 7 años.

Plazas limitadas, imprescindible reservar.

Entdecke den Schmuck der Urzeit! Welche Materialien wurden verarbeitet, um Körper und Kleidung zu verzieren? Stellen Sie mit Ihrer Familie eine Halskette her, die im Neolithikum sehr modern gewesen wäre!

Für die ganze Familie, ab 7 Jahren.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-12 par ADT 79