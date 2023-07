Semaine thématique – tir au propulseur et à l’arc Lieu-dit la Chapelle Bougon Catégories d’Évènement: Bougon

Deux-Sèvres
Semaine thématique – tir au propulseur et à l'arc
Lieu-dit la Chapelle Bougon, 23 août 2023, Bougon.

ATELIER FAMILLE – GRAVURE (À PARTIR DE 3 ANS)

11h00 – 12h30 – VISITE GUIDÉE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

11h00 – 12h30 – PREHISTO’DEMO : tir au propulseur

14h00 – 17h30 – VISITE GUIDÉE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

16h30 – 18h00 Atelier et visites guidées : réservation obligatoire.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



