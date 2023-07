Semaine thématique – Chasse Lieu-dit la Chapelle Bougon, 20 août 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

– VISITE GUIDÉE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

11h00 – 12h30

– PREHISTO’DEMO : produits de la chasse

13h30 – 18h00

– VISITE GUIDÉE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE

16h30 – 18h00

Visites guidées : réservation obligatoire.

2023-08-20 fin : 2023-08-20 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



– GUIDED TOUR OF THE ARCHAEOLOGICAL SITE

11:00 am – 12:30 pm

– PREHISTO’DEMO: hunting products

1:30 pm – 6:00 pm

– GUIDED TOUR OF THE ARCHAEOLOGICAL SITE

4:30 pm – 6:00 pm

Guided tours: booking essential

– VISITA GUIADA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

11.00 – 12.30 h

– PREHISTO’DEMO: productos de caza

13h30 – 18h00

– VISITA GUIADA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO

16h30 – 18h00

Visitas guiadas: imprescindible reservar

– GEFÜHRTE TOUR DURCH DIE ARCHÄOLOGISCHE STÄTTE

11.00 – 12.30 Uhr

– PREHISTO’DEMO : Produkte der Jagd

13:30 – 18:00 Uhr

– GEFÜHRTE TOUR DURCH DIE ARCHÄOLOGISCHE STÄTTE

16:30 – 18:00 Uhr

Führungen: Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-07-12 par ADT 79