Semaine thématique – Cuisine Lieu-dit la Chapelle Bougon, 12 août 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Comment fabriquait-on les poteries à la Préhistoire ?

Venez en savoir plus sur les techniques de façonnage des céramiques préhistoriques !

Pour les visites guidées : Réservation obligatoire..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



How was pottery made in prehistoric times?

Find out more about the techniques used to shape prehistoric ceramics!

For guided tours: booking essential.

¿Cómo se fabricaba la cerámica en la prehistoria?

Descubra las técnicas de fabricación de la cerámica prehistórica

Para las visitas guiadas: Imprescindible reservar.

Wie wurden Töpferwaren in prähistorischer Zeit hergestellt?

Erfahren Sie mehr über die Techniken, mit denen prähistorische Keramiken geformt wurden!

Für die Führungen: Reservierung erforderlich.

