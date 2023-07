Semaine thématique – Cuisine Lieu-dit la Chapelle Bougon, 10 août 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Comment fabriquait-on les poteries à la Préhistoire ?

Venez en savoir plus sur les techniques de façonnage des céramiques préhistoriques !

Places limitées, uniquement sur réservation..

2023-08-10 fin : 2023-08-10 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



How was pottery made in prehistoric times?

Find out more about the techniques used to shape prehistoric ceramics!

Places limited, by reservation only.

¿Cómo se fabricaba la cerámica en la prehistoria?

Descubra las técnicas de fabricación de la cerámica prehistórica

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Wie wurden Töpferwaren in prähistorischer Zeit hergestellt?

Erfahren Sie mehr über die Techniken, mit denen prähistorische Keramiken geformt wurden!

Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung.

