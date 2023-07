Semaine thématique – Fibres Lieu-dit la Chapelle Bougon, 6 août 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Venez découvrir l’artisanat du textile à la fin de la Préhistoire. Quelles matières étaient travaillées ? Quels outils et quelles techniques étaient utilisés ?

Pour les visites guidées : Réservation obligatoire..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover textile craftsmanship in late prehistoric times. What materials were used? What tools and techniques were used?

For guided tours: booking essential.

Venga a descubrir cómo se fabricaban los tejidos a finales de la Prehistoria. ¿Qué materiales se utilizaban? ¿Qué herramientas y técnicas se utilizaban?

Visitas guiadas: imprescindible reservar.

Entdecken Sie das Textilhandwerk am Ende der Vorgeschichte. Welche Materialien wurden verarbeitet? Welche Werkzeuge und Techniken wurden verwendet?

Für Führungen: Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-06 par ADT 79