Semaine thématique – Fibres Lieu-dit la Chapelle Bougon, 1 août 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

De la plante au vêtement, venez découvrir l’art de préparer et de travailler les fibres au Néolithique !

Places limitées, uniquement sur réservation..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From plant to garment, discover the art of preparing and working fibres in the Neolithic period!

Places limited, by reservation only.

De la planta a la prenda, ¡venga a descubrir el arte de preparar y trabajar las fibras en el Neolítico!

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Von der Pflanze bis zum Kleidungsstück: Entdecken Sie die Kunst der Vorbereitung und Verarbeitung von Fasern in der Jungsteinzeit!

Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung.

