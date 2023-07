Visite guidée du site archéologique Lieu-dit la Chapelle Bougon, 30 juillet 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Laissez-vous guider à travers le site archéologique et apprenez en plus sur les hommes qui ont construit les tumulus !

Nombre de places limité.

Réservation obligatoire..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be guided through the archaeological site and learn more about the men who built the burial mounds!

Places are limited.

Reservations required.

Déjese guiar por el yacimiento arqueológico y aprenda más sobre los hombres que construyeron los túmulos

Plazas limitadas.

Imprescindible reservar.

Lassen Sie sich durch die archäologische Stätte führen und erfahren Sie mehr über die Menschen, die die Grabhügel errichtet haben!

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-03 par ADT 79