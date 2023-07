Semaine thématique – Métallurgie et archerie Lieu-dit la Chapelle Bougon, 29 juillet 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Venez assister à la fabrication d’instruments en lien avec les archers du Néolithique final / Campaniforme : Arcs en bois, pointes de flèche, colle. Découvrez la métallurgie du cuivre, du minerai au produit fini..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Witness the manufacture of instruments associated with the archers of the Late Neolithic/Campaniform period: wooden bows, arrowheads, glue. Discover copper metallurgy, from ore to finished product.

Venga a ver la fabricación de instrumentos asociados a los arqueros del Neolítico Final / Campaniforme: arcos de madera, puntas de flecha, pegamento. Descubra la metalurgia del cobre, desde el mineral hasta el producto acabado.

Erleben Sie die Herstellung von Instrumenten, die mit den Bogenschützen des Endneolithikums / der Campaniform in Verbindung stehen: Holzbögen, Pfeilspitzen, Leim. Entdecken Sie die Kupfermetallurgie vom Erz bis zum Endprodukt.

Mise à jour le 2023-07-03 par ADT 79