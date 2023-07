Semaine thématique – Métallurgie et archerie Lieu-dit la Chapelle Bougon, 26 juillet 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

En famille, découvrez les connaissances archéologiques concernant l’arc à la fin de la Préhistoire..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



With your family, discover archaeological knowledge about the bow in late prehistoric times.

Descubra en familia lo que sabemos sobre la arqueología de la Prehistoria tardía.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die archäologischen Erkenntnisse über den Bogen am Ende der Vorgeschichte.

Mise à jour le 2023-07-03 par ADT 79