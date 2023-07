Semaine thématique – Bougon fait sa moisson Lieu-dit la Chapelle Bougon, 21 juillet 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Vannerie : découvrez la vannerie sauvage et la sparterie à la manière des hommes préhistoriques.

Moisson et production de farine : Le temps d’une démonstration, découvrez les outils et les techniques des premiers agriculteurs du Néolithique. Comment récoltait-on les premières céréales cultivées ? Quels gestes permettaient de passer du grain à la farine.

Pour l’atelier vannerie : places limitées, uniquement sur réservation..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Basketry: discover wild basketry and wickerwork in the manner of prehistoric man.

Harvesting and flour production: Join us for a demonstration of the tools and techniques used by the first Neolithic farmers. How were the first cereals harvested? How did they go from grain to flour?

For the basket-making workshop: places are limited and must be booked in advance.

Cestería: descubra la cestería salvaje y el trabajo del esparto a la manera del hombre prehistórico.

Cosecha y producción de harina: únase a nosotros para una demostración de las herramientas y técnicas utilizadas por los primeros agricultores del Neolítico. ¿Cómo se cosechaban los primeros cereales? ¿Cómo pasaban del grano a la harina?

Para el taller de cestería: las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Korbflechten: Entdecken Sie die wilde Korbflechterei und das Sparren auf die Art der prähistorischen Menschen.

Ernte und Mehlherstellung: Während einer Vorführung lernen Sie die Werkzeuge und Techniken der ersten Bauern der Jungsteinzeit kennen. Wie wurde das erste angebaute Getreide geerntet? Mit welchen Handgriffen wurde das Korn zu Mehl verarbeitet?

Für den Korbflecht-Workshop: Begrenzte Plätze, nur nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-03 par ADT 79