Semaine thématique – Bougon fait sa moisson Lieu-dit la Chapelle Bougon, 20 juillet 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Vannerie : découvrez la vannerie sauvage et la sparterie à la manière des hommes préhistoriques.

Pour l’atelier vannerie : places limitées, uniquement sur réservation..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Basketry: discover wild basketry and wickerwork in the manner of prehistoric man.

For the basket-weaving workshop: places are limited and must be booked in advance.

Cestería: descubra la cestería salvaje y el trabajo del esparto a la manera del hombre prehistórico.

Para el taller de cestería: las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Korbflechten: Entdecken Sie die wilde Korbflechterei und das Sparren auf die Art der prähistorischen Menschen.

Für den Korbflecht-Workshop: Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung.

