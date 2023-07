Semaine thématique – Traction de dalle Lieu-dit la Chapelle Bougon, 15 juillet 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Vous pourrez assister à des expérimentations de déplacement et d’érection de blocs de pierre de plusieurs tonnes. Quels étaient les moyens nécessaires à la mise en mouvement de ces dalles imposantes ? Quels matériaux et quels outils ont pu être utilisés par les bâtisseurs de tumulus ?.

2023-07-15 fin : 2023-07-16 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You’ll be able to witness experiments in moving and erecting stone blocks weighing several tons. What means were needed to set these imposing slabs in motion? What materials and tools were used by the tumulus builders?

Podrá ver experimentos de traslado y levantamiento de bloques de piedra de varias toneladas de peso. ¿Qué medios se necesitaban para mover estas imponentes losas? ¿Qué materiales y herramientas utilizaban los constructores de túmulos?

Sie können Experimente beobachten, bei denen tonnenschwere Steinblöcke bewegt und aufgerichtet werden. Welche Mittel waren nötig, um diese imposanten Steinplatten in Bewegung zu setzen? Welche Materialien und Werkzeuge könnten die Erbauer der Grabhügel verwendet haben?

