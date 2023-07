Semaine thématique – Traction de dalle Lieu-dit la Chapelle Bougon, 14 juillet 2023, Bougon.

Bougon,Deux-Sèvres

Au Néolithique, pour bâtir les tumuli, les communautés ont extrait d’énormes blocs de pierre des carrières. Ils les ont ensuite déplacés jusqu’au lieu de construction des monuments, parfois sur plusieurs kilomètres. Enfin, ils les ont élevés pour former d’impressionnants tumuli, comme ceux que l’on peut voir à Bougon.

En famille, venez découvrir le travail de ces bâtisseurs !

Places limitées, uniquement sur réservation..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 18:30:00. EUR.

Lieu-dit la Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



In the Neolithic period, communities extracted huge blocks of stone from quarries to build tumuli. They then moved them to the construction site, sometimes over several kilometers. Finally, they raised them to form impressive tumuli, such as those seen at Bougon.

Come and discover the work of these builders with your family!

Places limited, by reservation only.

En el Neolítico, las comunidades extraían enormes bloques de piedra de las canteras para construir túmulos. Después los trasladaban hasta el lugar donde debían construirse los monumentos, a veces a lo largo de varios kilómetros. Finalmente, los levantaban para formar túmulos impresionantes, como los que pueden verse en Bougon.

Venga a descubrir el trabajo de estos constructores en familia

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Im Neolithikum bauten die Gemeinschaften riesige Steinblöcke aus Steinbrüchen ab, um die Grabhügel zu errichten. Anschließend bewegten sie sie zu den Orten, an denen die Monumente errichtet werden sollten, manchmal über mehrere Kilometer. Schließlich erhoben sie die Steine zu beeindruckenden Grabhügeln, wie sie in Bougon zu sehen sind.

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Arbeit dieser Baumeister!

Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-07-03 par ADT 79