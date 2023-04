Atelier famille statues-menhirs (7 ans et plus) Lieu-dit La Chapelle, 19 avril 2023, Bougon.

La sculpture de la pierre durant la Préhistoire est riche en figures humaines et symboles. Quels sont ces étranges menhirs sculptés qui se dressent fièrement dans le paysage néolithique ? Venez sculpter votre œuvre, à l’aide d’outils en silex sur une plaquette de roche tendre.

Places limitées, uniquement sur réservation au 05 49 05 12 13 ou https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/.

2023-04-19

Lieu-dit La Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Stone carving in prehistoric times is rich in human figures and symbols. What are these strange carved menhirs that stand proudly in the Neolithic landscape? Come and sculpt your own work, using flint tools on a soft rock plate.

Limited places, only on reservation at 05 49 05 12 13 or https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/

La talla en piedra en la prehistoria es rica en figuras y símbolos humanos. ¿Qué son esos extraños menhires tallados que se alzan orgullosos en el paisaje neolítico? Venga a tallar su propia obra, utilizando herramientas de sílex sobre una placa de roca blanda.

Plazas limitadas, previa reserva: 05 49 05 12 13 o https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/

Die Steinbildhauerei während der Vorgeschichte ist reich an menschlichen Figuren und Symbolen. Was sind diese seltsamen Menhire, die sich stolz in der neolithischen Landschaft erheben? Kommen Sie und meißeln Sie Ihr Werk mit Feuersteinwerkzeugen in ein weiches Felsplättchen.

Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung unter 05 49 05 12 13 oder https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/

