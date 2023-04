Atelier à la mode néolithique (3-6 ans) Lieu-dit La Chapelle, 18 avril 2023, Bougon.

Découvres comment colorer les vêtements préhistoriques et crée tes propres motifs sur une silhouette cartonnée à l’aide de gommettes autocollantes.

Prévoir des vêtements à toute épreuve.

Places limitées, uniquement sur réservation au 05 49 05 12 13 ou https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 12:30:00. EUR.

Lieu-dit La Chapelle Musée des tumulus de Bougon

Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover how to color prehistoric clothing and create your own designs on a cardboard silhouette using stickers.

Make sure you have clothes that are resistant to all kinds of weather.

Places are limited, only on reservation at 05 49 05 12 13 or https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/

Descubre cómo colorear la ropa prehistórica y crea tus propios diseños en una silueta de cartón utilizando pegatinas.

Asegúrate de que tu ropa resiste el paso del tiempo.

Plazas limitadas, previa reserva: 05 49 05 12 13 o https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/

Finde heraus, wie man prähistorische Kleidung färbt, und entwerfe mithilfe von selbstklebenden Gummibärchen deine eigenen Muster auf einer Pappsilhouette.

Sorge für robuste Kleidung.

Begrenzte Plätze, nur mit Reservierung unter 05 49 05 12 13 oder https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/ateliers-enfants-familles/

Mise à jour le 2023-04-07 par ADT 79