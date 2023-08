CHÂTEAU DE LA BELLIERE – JOURNÉES DU PATRIMOINE 2023 Lieu-dit La Bellière Champfrémont, 16 septembre 2023, Champfrémont.

Champfrémont,Mayenne

Poussez les grilles du parc de ce magnifique château du XVIIè et découvrez les richesses de ce lieu à travers le temps. Louis Mery de Bellegarde, va vous plonger dans l’histoire de ce joyau tout en arpentant le parc à l’anglaise, édifié par l’architecte Delarue, d’Alençon;.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00.

Lieu-dit La Bellière

Champfrémont 53370 Mayenne Pays de la Loire



Push open the gates of the park of this magnificent 17th-century château and discover the riches of this place through time. Louis Mery de Bellegarde will plunge you into the history of this jewel as you stroll through the English-style park, built by Alençon architect Delarue;

Abra las puertas del recinto de este magnífico castillo del siglo XVII y descubra las riquezas de este lugar a través de los tiempos. Louis Mery de Bellegarde le sumergirá en la historia de esta joya mientras pasea por el parque de estilo inglés, construido por el arquitecto Delarue de Alençon;

Öffnen Sie die Tore des Parks dieses wunderschönen Schlosses aus dem 17. Jahrhundert und entdecken Sie den Reichtum dieses Ortes im Laufe der Zeit. Louis Mery de Bellegarde wird Sie in die Geschichte dieses Juwels einführen, während Sie durch den englischen Park spazieren, der von dem Architekten Delarue aus Alençon angelegt wurde;

